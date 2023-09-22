كاتيا كعدي تشعّ أنوثة في لقطة من كواليس مسلسل سر وقدر-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة اللبنانية كاتيا كعدي صورة جديدة لها في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي من كواليس مسلسل سر وقدر الجاري تصويره حالياً.

وتألقت كعدي بفستان قماشه ناعم جاء بطبقة من الشيفون باأفتح درجات اللون الزهري وتميّز بقصة عند الصدر ولأنه بلا كمين تشبه الكشكش كما كان مزموماً عند الخصر بتنورة طويلة وبفتحة طويلة من الحهة اليمنى ونسقت معه كاتيا جقيبة يد على شكل كرة باللون الفضي لمّاعة وصاندالاً مفتوحاً عالي الكعب فضي اللون لمّاعاً أيضاً ومن الناحية الجمالية فقد صففت شعرها الطويل بأن رفعت عن وجهها وأسدلته إلى الخلف، وتزينت بأكسسوارات اشتملت على قرطين وعقد وسوار لائما لون الحقيبة والصاندال.

كما نشرت كاتيا مقطع فيديو استعرضت فيه فستانها بطريقة أوضخح وأرفقته بتعليق :"بدور "نور" من مسلسل سر وقدر".

إشارة إلى ان المسلسل من تأليف فيفيان أنطونيوس وإخراج كارولين ميلان، وإنتاج إيلي معلوف. تلعب الممثلة كاتيا كعدي دور زوجة الممثل اللبناني فادي إبراهيم، وكذلك الممثلة رهف عبدالله دور زوجته الثانية، كونه في المسلسل يكون متزوجاً من اثنتين، ويضم المسلسل كوكبة من الممثلين، من بينهم بيتر سمعان وآلان الزغبي، كما تلعب دور والدة فادي إبراهيم الممثلة وفاء طربيه، ويلعب دور شقيقه الممثل وسام شمص، وقد يلحق المسلسل بالموسم الرمضاني.



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