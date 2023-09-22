محمد هنيدي يعود لـتصوير "الجواهرجي" مع منى زكي

ميرنا وليد - بيروت - عاد الممثل المصري محمد هنيدي لإستكمال تصوير مشاهد فيلمه الجديد "الجواهرجي".

وكان تصوير فيلم الجواهرجي لـ محمد هنيدي توقف لفترة طويلة بسبب انشغال أبطاله بتصوير أعمال فنية خلال موسمي شهر رمضان وصيف 2023.

وبدأ هنيدي تصوير المشاهد الجديدة من الجواهرجي في شارع بغداد بمنطقة مصر الجديدة.

فيلم الجواهرجي من بطولة منى زكي، ولبلبة، وأحمد صلاح السعدني وتارا عماد، من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري.فيلم الجواهرجي يعيد التعاون بين محمد هنيدي ومنى زكي بعد حوالي 25 عاما من مشاركتهما في فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية الذي كان عرض عام 1998 وحقق نجاحا كبيرا.

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