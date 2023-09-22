شاروخان يهنئ مخرج فيلمه Jawan بعيده وأغنيته Faraatta تحصد الملايين-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تقدم النجم الهندي شاروخان بالتهنئة لمخرج فيلمه الناجح "جاوان" أتلي كومار وذلك لمناسبة عيد ميلاده ناشراً مقطعاً من أغنية الفيلم مع النجمة ديبيكا بادكون وأرفقها بتعليق :"بقد عملت بعض الأغنيان مع ديبيكا لكن لا شيء يشبه أغنية رومانسية خرجت على طريقة أتلي"، وأضاف :"عيد ميلاد سعيداً يا صديقي شكراً جزيلاً على هذه الأغنية وإلى اللقائات الأولى والحب الأول وهذا الإحساس الـ Faraatta فيلم جوان الآن في دور السينما".



وقد طرحت أغنية الحب والرومانسية لفيلم جوان بعنوان Faraatta على يوتيوب وقد حازت حتى الآن بعد 9 ساعات تقريباً على إطلاقها ما يقرب من مليونين و700 ألف مشاهدة.

ينتمي العمل لفئة الحركة والإثارة، ويتمحور حول رجل يعمل لدى إحدى الجهات الأمنية، تتطلب منه وظيفته محاولة تصحيح الأخطاء التي يواجهها المجتمع. وخلال إحدى المهمات تضطره الظروف للتصدّي إلى رجل خارج عن القانون يعتنق العنف والقسوة سبيلا لتحقيق أهدافه، وهو ما تنتج عنه مشكلات مختلفة تحتدم وتزداد تعقيدا بتوالي الأحداث.

​​​​فيلم "جاوان" تأليف وإخراج أتلي كومار، أما البطولة شارك بها نينتارا، فيجاي سيثوباثي، سانيا مالهوترا، برياماني، جيريجا أوك، سانجيتا بهاتاشاريا، ريدهي دوجرا، وسونيل غروفر، في ظل ظهور خاص لكل من ديبيكا بادكون، وسنجاي دوت.