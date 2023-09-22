ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة المصرية آمال ماهر مقطع فيديو لجزء من الأغنية الجديدة، حيث قالت: "أنا كويسة بس مهيسة بعد الصدمة".

​​​​​​استعداداً، لطرح أجدد أغانيها بعنوان أنا كويسة، والذي من المقرر طرحها قريبًا بعد فترة غياب عن الجمهور خلال الفترة الماضية وخضوعها لعملية جراحية.

ونشر الملحن بلال سرور، مقطع فيديو ظهرت فيه الفنانة آمال ماهر برفقة كلبها، على ألحان أغنيتها الجديدة أنا كويسة، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، وعلق قائلًا: قريبًا أنا كويسة من ألبوم أنا كويسة، صوت مصر الفنانة الكبيرة آمال ماهر، من ألحاني وكلمات الفنان أحمد المالكي.

كانت هذه تفاصيل خبر آمال ماهر تعود للغناء .. "أنا كويسة بس مهيسة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.