ألبوم صور لبطلة "الكبير أوي".. من طفلة مشاكسة لأجمل عروس في الوسط الفني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

احتفلت الفنانة الشابة ليلى عدنان صاحبة دور الطفلة "سو" بأحداث مسلسل "الكبير أوي" بطولة الفنان أحمد مكي، بحفل زفافها على شاب من خارج الوسط الفني في حفل عائلي اقتصر على عدد من الأهل والأصدقاء والمقربين من العروسين.

ونشرت "ليلى" صورا ومقاطع فيديوهات من كواليس حفل الزفاف إلى جانب خضوعها لجلسة تصوير نشرتها عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي منها "انستجرام".

وانهالت عليها التعليقات بالتهنئة والمباركة من قبل متابعيها قائلين: "ما شاء الله ألف مبروك، ليلى الجميلة ألف مبروك، أحلى عريس وعروسة وأحلى فرح ربنا يسعدكم، ألف مبروك حبايبي وربنا يتمم لكم على ألف خير".

يذكر أن آخر مشاركات ليلى عدنان كانت بمسلسل "حي السيدة زينب" بطولة النجمة سوسن بدر وعرض عام 2021.