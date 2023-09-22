حميد الشاعري يكشف عن تعرض قبيلته في ليبيا لكارثة بسبب إعصار دانيال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان حميد الشاعري عن وفاة العديد من أفراد قبيلة الشاعري في ليبيا بسبب إعصار دانيال، والذي أسفر عن سقوط الآلاف من الضحايا والمصابين.

ونعى "الشاعري" عائلات ضحايا الفيضان ونشر منشورا عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، نعزي أنفسنا ونعزي أهل درنة ونعزي قبيلة الشاعري في وفاة أكثر من 800 شخص من أبناء القبيلة في درنة، نحتسبهم عند الله شهداء".

ولاقي منشور "الشاعري" مواساة العديد من متابعيه قائلين: "قلبي عندك يا كابو وعند كل أهل درنة خالص التعازي، البقاء لله وجع قلب والله، الله يرحمهم ويحسن إليهم البقاء لله خالص العزاء".

وأحيا الفنان حميد الشاعري مؤخرًا عدد من الحفلات الغنائية سواء في مصر أو خارجها، حيث أحيا حفلًا بمهرجان العلمين الجديدة إلى جانب حفل "كاسيت 90" في جدة وسط كوكبة من نجوم فترة التسعينات منهم الفنانة سيمون، الفنان إيهاب توفيق، الفنان مصطفى قمر، الفنان محمد محيي، والفنان حسام حسني.