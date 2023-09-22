بشرى: "أولادحريم كريم اتاخد في الرجلين ودفع ضريبة خناقة الناقد طارق الشناوي ومصطفى قمر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:

علقت الفنانة بشرى على انتقاد الناقد الفني طارق الشناوي لفيلم أولاد حريم كريم، ووصفه لبطلات العمل بـ "غير مطلوبين سينمائيًا"، والذي أدى لحدوث خلاف مع الفنان مصطفى قمر بطل الفيلم.



وقالت "بشرى"، في لقائها ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "ام بي سي مصر"، اليوم الخميس، إن فيلم "أولاد حريم كريم" اتاخد في الرجلين ودفع ضريبة خناقة الناقد طارق الشناوي ومصطفى قمر.



وأضافت، قائلة: "الفيلم دفع تمن الخناقة بين طارق الشناوي ومصطفى قمر، والفيلم اختزل نجاحه في هذا الصراع الشخصي، لكن الجمهور قال كلمته من خلال شباك التذاكر".

وتابعت: "أنا بحترم الإعلام من حق الجمهور يقول رأيه على السوشيال ميديا لكن بشكل لائق".