قريبا.. كارمن سليمان تطرح "روقاني" من ألحان عمرو مصطفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

انتهت المطربة كارمن سليمان من تسجيل أحدث أغانيها بعنوان "روقاني"، والتي تجمعها لأول مرة مع الملحن الكبير عمرو مصطفى.

الأغنية من كلمات الشاعر مصطفى ناصر، وتوزيع ماهر الملاخ.

تحمل الأغنية الطابع الإيقاعي الراقص، ومن المقرر طرحها يوم الأربعاء المقبل ٢٧ سبتمبر، في تمام الخامسة عصراً بتوقيت مصر، على القناة الخاصة بـ كارمن على موقع الفيديوهات يوتيوب، على جميع المنصات الموسيقية الإلكترونية المختلفة، والمحطات الإذاعية في مصر والوطن العربي.

وطرحت كارمن سليمان مؤخراً أغنية بعنوان "يا جمالك" عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، إنتاج الفنان مصطفى جاد.