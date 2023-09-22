بالصور| نجوم الفن في افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أقيم مساء الخميس حفل افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب في دورته الأولى والتي تقام فعالياته في الفترة من 21- 27 سبتمبر الجاري بمدينة الغردقة.

وحرص على حضور فعاليات حفل الافتتاح نخبة من نجوم وصناع السينما المصرية، على رأسهم الفنان الكبير حسين فهمي، الفنان هاني سلامة، الفنانة إلهام شاهين، الفنانة صفية العمري، الفنان محمود حميدة، المخرج عمر عبدالعزيز، الفنان أحمد وفيق، الفنان صبري فواز، المخرج محمد عبدالعزيز، المنتج جابي خوري، خالد عبدالجليل مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما، السيناريست زينب عزيز، الفنانة ميرنا وليد، والفنان مصطفى هريدي.

وبدأ حفل الافتتاح بالنشيد الوطني ثم قيام الفنانة ميرنا وليد بتقديم الحفل، برفقة ابنتها وتم عرض لقطات من كلاسيكيات السينما المصرية إلى جانب الإعلان عن أعضاء لجان التحكيم ومسابقات المهرجان.

وأعلنت إدارة مهرجان الغردقة لسينما الشباب مؤخرًا عن تكريمها لعدد من أبرز نجوم السينما في مصر والعالم العربي، منهم: الفنان هاني سلامة، والفنانة السورية سلاف فواخرجي وذلك احتفاءً بتجاربهم الخاصة في السينما العربية والتي قدموا خلالها العديد من الأعمال الهامة على شاشة السينما.