هنا الزاهد أنيقة ورانيا يوسف بفستان قصير.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- الخليج 365:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

هنا الزاهد

تألقت الفنانة هنا الزاهد، في أحدث ظهور لها، عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها على إنستجرام، وظهرت مرتدية فستانا أنيقا.

ناهد السباعي

ظهرت الفنانة ناهد السباعي، بإطلالة جريئة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

سوزان نجم الدين

نشرت الفنانة سوزان نجم الدين، إطلالة أنيقة لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "وما الجمالُ إلا جمال العقل والروح. .بهما وبالحب تزهر الحياة".

بشرى

نشرت الفنانة بشرى، أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "غدا لناظره لقريب".

إيمي طلعت زكريا

ظهرت الفنانة إيمي طلعت زكريا، بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

رزان مغربي

الفنانة رزان مغربي، ظهرت بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

ريهام أيمن

نشرت الفنانة ريهام أيمن، أحدث ظهور لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لقد افتقدتكم جميعا".

ظهرت الفنانة رانيا يوسف، بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على تويتر، ارتدت خلالها فستانا قصيرا.

ليال عبود

استعرضت الفنانة ليال عبود، رشاقتها في أحدث ظهور لها، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

لقاء الخميسي

التقطت الفنانة لقاء الخميسي، صورة "سيلفي"، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وظهرت خلالها بإطلالة صيفية.