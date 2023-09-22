أحمد العوضي ينشر أول صورة من فيلمه "الإسكندراني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان أحمد العوضي عن صورة للشخصية التي يقدمها ضمن أحداث فيلمه الجديد "الإسكندراني" والذي بدأ تصويره مؤخرًا ويشارك ببطولته نخبة من نجوم السينما المصرية.

ونشر "العوضي" صورة للشخصية عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وعلق قائلًا: "الإسكندراني" وانهالت عليه تعليقات التهنئة من قبل متابعيه.

وأقيم مؤخرًا المؤتمر الصحفي لفيلم "الإسكندراني" بحضور المخرج خالد يوسف والذي كشف عن تعاقده مع عدد كبير من نجوم السينما المصرية وبدأ التصوير على أن يتم عرض الفيلم تجاريًا بحلول عام 2024.

وأعلن "العوضي" تعاقده على فيلم "الإسكندراني" مطلع الشهر الجاري وظهر بجانبه المخرج خالد يوسف، وعلق قائلًا: "بسم الله توكلنا على الله تم التعاقد على فيلم الإسكندراني، تأليف أستاذ الأجيال أسامة أنور عكاشة، للمخرج خالد يوسف، إن شاء الله فيلم يليق بكل أخواتي".

وعرض لأحمد العوضي مؤخرًا مسلسل "ضرب نار" بطولة الفنانة ياسمين عبدالعزيز بموسم دراما رمضان الماضي وحقق نجاحًا كبيرًا.

كما عرض للمخرج خالد يوسف أول أعماله التليفزيونية مسلسل "سره الباتع" وسط مشاركة نخبة من نجوم الدراما التليفزيونية في شهر رمضان الماضي.