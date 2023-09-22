أحمد فؤاد سليم ضيف برنامج بالخط العريض.. الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

يحل الفنان أحمد فؤاد سليم، ضيفا على برنامج "بالخط العريض"، الذي تقدمه الإعلامية إيمان أبوطالب عبر فضائية الحياة، يوم الجمعة المقبل.

وخلال الحلقة، يكشف الفنان أحمد فؤاد سليم، لأول مرة عددا من كواليس الأعمال التي شارك بها، ومنها فيلم المهاجر الذي قام خلاله بتجسيد أغرب مشهد في حياته عبارة عن كلمة واحدة ظل يستعد له لمدة أسبوع كامل.

كما يتحدث عن المشاركة في فيلم ضد الحكومة الذي دخله بالصدفة وبمشاركة النجم أحمد زكي، ويروي أيضًا واقعة أشبه بالمعجزة حدثت معه أثناء أداءه العمرة، كما يتحدث عن واقع الدراما والسينما في هذه الفترة، وما تعلمه من المخرج الكبير يوسف شاهين في بداية عمله.