شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ذكرى رحيل هشام سليم.. تاريخ فنى مميز وآخر أدواره "هجمة مرتدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الجمعة، مع ذكرى رحيل النجم هشام سليم، إذ ولد يوم 27 يناير عام 1958 وتوفى بعد معاناة مع المرض يوم 22 سبتمبر عام 2022.

رحيل الفنان هشام سليم شكل حزنا كبيرا لدى محبيه سواء في الوسط الفني أو من جمهوره، فالممثل اشتهر بتاريخ فني مميز، بدأه منذ الصغر إذ كانت بدايته مع نجوم سوبر ستار سواء في التمثيل أو الإخراج، إذ كانت تجربته الأولى مع الفنانة الكبيرة فاتن حمامة في فيلم "امبراطورية ميم" عام 1972 حينما كان عمره 14 عاما، ثم أعاد الوقوف أمامها في عمله الثاني "أريد حلا" عام 1975، الذي ساهم في تغيير أحد قوانين الأحوال الشخصية.

تألق هشام سليم في تجربته السينمائية الثالثة عبر أحد أبرز الأفلام بتاريخ السينما المصرية وهو "عودة الابن الضال" مع المخرج يوسف شاهين، ليجد نفسه أمام نجوم بحجم محمود المليجي وشكري سرحان وماجدة الرومي وهدى سلطان.

آخر أعمال هشام سليم

استمرت مسيرة هشام سليم في السينما والدراما التليفزيونية بأعمال باقية في الذاكرة، ومنها أداوره في "ليالي الحلمية" و"أرابيسك" و"الرايا البيضا" و"امرأة من زمن الحب" ليختم مشواره بمسلسل "هجمة مرتدة" في رمضان منذ عامين.