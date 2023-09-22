شكرا لقرائتكم خبر عن إياد نصار: استعد لـ مسلسل "صلة رحم" في رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان الأردني إياد نصار إنه رزق منذ شهرين بابنه الأصغر إبراهيم ليكون بذلك رابع أولاده، كاشفًا أنه يستعد لخوض غمار الموسم الرمضاني الجديد ببطولة مسلسل "صلة رحم" وهو اسم مؤقت للعمل المكون من ١٥حلقة من إخراج تامر نادي.

أضاف في مقابلته مع برنامج on set الذي يعرض على قناة "ON"، وتقدمه المذيعة انجي يحيى، أنه يستعد لتقديم تجربة جديدة في فيلم كوميدي من إخراج مرقس عادل وجاري استكمال اختيار ابطال الفيلم وهو من نوعية الافلام اللايت كوميدي التي تعتمد على كوميديا الموقف ويقدم فيه الشخصية الوحيدة الجادة داخل الفيلم التي تنبع منها كل الاحداث.

أكد الفنان إياد نصار أن الشخصيات الجادة التي قدمها في اعماله ظلمت شخصيته الحقيقية التي لا تظهر أبدا على الشاشة ولكن يعرفها المقربون منه فقط وأولاده والتي يغلب عليها الجانب المرح فهو برج العقرب.

بالحديث عن شخصية الشهيد محمد مبروك التي قدمها في "الاختيار" قال "نصار" إنه على الرغم من أنه كان من المفترض ان يقدم بطوله في أحد الأعمال الأخرى إلا أنه وبعد قراءة الشخصية فضل الاعتذار عن العمل اأخر والتركيز في شخصية الشهيد التي لم تتجاوز العشر حلقات اجلالًا وتقديرًا لهذا البطل ولأولاده حتى لا يشتت الجمهور بين الشخصيتين، ولكن على الرغم من هذا إلا أن هذا أثر عليه فيما بعد تجاريًا حيث وجد كل الاعمال التي تعرض عليه تعتمد عليه كبطل ثالث وتطلب الأمر الكثير من العمل حتى يعود للصف الأول من جديد.

كما أوضح أنه عمل على اجادة لهجته المصرية من خلال الانخراط مع الجمهور في كل المواقف التي تجعله قادر على ترجمة كل الكلمات من لهجته الاردنيه للمصرية حتى تمكن من اذابة الفرق بينهما ولم يعد احد يشعر بأنه غير مصري.

برنامج on set من تقديم المذيعة إنجي يحيى ويعرض الخميس من كل أسبوع في تمام السابعة مساءً.