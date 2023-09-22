شكرا لقرائتكم خبر عن دراما وتشويق وأكشن في أول تيزر للمسلسل الجديد Percy Jackson and the Olympians والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت منصة ديزنى بلس تيزر تشويقى لـ مسلسلها الجديد Percy Jackson and the Olympians، الذى وصلت مدته إلى دقيقة و 33 ثانية، واحتوى على لقطات جمعت بين الدراما والتشويق والأكشن.

على أن يتم طرح أول حلقتين من المسلسل الجديد Percy Jackson and the Olympians، بداية من يوم 20 ديسمبر المقبل، ويتكون من 8 حلقات، تطرح بشكل أسبوعى على المنصة، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".

وذلك بعدما أعلنت منصة ديزنى بلس عن انضمام بطلين جديدين إلى مسلسلها الجديد Percy Jackson and the Olympians، وهما جاي دوبلاس وتيموثي أوموندسون، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale" .

ويقوم ببطولة مسلسل Percy Jackson and the Olympians كل من ووكر سكوبل وآريان سيمهادري وليا سافا جيفريز، وفرجينيا كول، وجلين تورمان، وجيسون مانتزوكاس، وميجان مولالي، وتيم شارب، وديور جودجون، وأوليفيا مورتون، وتشارلي بوشنيل، وآدم كوبلاند، وسوزان كراير، وجيسيكا باركر كينيدي، ولين مانويل ميراندا.

استنادًا إلى كتب ريك ريوردان، مسلسل Percy Jackson and the Olympians يدور حول قصة خيالية عن نصف إله حديث الذى يبلغ من العمر 12 عامًا، ويدعى بيرسي جاكسون، الذي بدء يتصالح مع قواه الخارقة المكتشفة حديثًا عندما اتهمه إله السماء بسرقة صاعقة، والآن يجب على بيرسي أن يسافر عبر أمريكا للعثور عليه واستعادة النظام في أوليمبوس.