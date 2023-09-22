أشهر متحولة جنسيًا.. هيفاء ماجك “صبحي” سابقًا تعقد قرانها على الشريعة الإسلامية مرتدية الحجاب | شاهد

كتب امير فتحي في الجمعة 22 سبتمبر 2023 03:00 صباحاً - تحتفل اليوم البلوجر هيفاء ماجيك بحفل زفافها من زوجها رجل أعمال قطري، وذلك بعد أن عقدة قرانها على الشريعة الإسلامية.

حفل زفاف هيفاء ماجك أشهر متحولة جنسيا

وحضر الحفل زفاف البلوجر السورية هيفاء ماجك، عددًا من أصدقاء هيفاء ماجك أشهر متحولة جنسيا.

ونشرت هيفاء ماجك، فيديو لها عبر حسابها الرسمي بـ إنستجرام، واحتوى على عدة لقطات من حفل زفافها، وأرفقت بالفيديو أغنية لون عيونك لـ نانسي عجرم.

ومنذ عدة أيام، عقدت هيفاء ماجك أشهر متحولة جنسيًا زواجها على الشريعة الإسلامية؛ حيث ظهرت في صفحتها الشخصية، بخاصية ستوري عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وهي ترتدي الحجاب وتقرأ القرآن معلنة زواجها.

وأخفت هيفاء ماجك صورة زوجها من خلال صورة زواج تعبيرية؛ حيث ظهرت هي والمأذون فقط عبر صفحتها الشخصية على إنستجرام، التي يتابعها من خلالها 2 مليون متابع.

من هي هيفاء ماجك؟

ويعتبر اسم هيفاء ماجك مثيرًا للجدل دائمًا؛ فهي من أشهر المتحولات جنسيًا، على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أنها تحظى بشهرة واسعة بسبب الشبه بينها وبين المطربة اللبنانية هيفاء وهبي.

هيفاء ماجك كانت رجلًا يدعى صبحي عادل، وذلك قبل أن تصبح أنثى ومطربة تطرح أغاني كثيرة، وتحظى بشهرة واسعة، وكذلك أرقام عالية من المشاهدات.

ولم تقتنع هيفاء أنها رجل أو تريد أن تكمل حياتها بهيئة الذكورة؛ لذلك قررت الخضوع للعمليات التجميلية، وتحدثت في وقت سابق عن تلك الفترة المؤلمة التي مرت بها؛ بسبب تحمل الآلام والأوجاع، حتى أنها تمنت الموت حينها، وبدأت في تناول أدوية الأعصاب.

ما هي ديانة هيفاء ماجيك؟

هيفاء ماجيك هي مسلمة، كما أنها تخطط للحج وأداء العمرة، لكنها لا ترغب في ارتداء الحجاب، على الرغم من أنه يليق بها كثيرًا حسب حديثها.

وتعتبر هيفاء ماجيك مواليد عام 1990 في ​سوريا​، ورغم ذلك فهي فلسطينية الأصل، وانتقلت من سوريا للعيش في دولة لبنان، ثم انتقلت بعد ذلك لتعيش فترة في ​ماليزيا، حتى تتمكن​ من التحول وممارسة تحولها، وميولها ​الجنس​ي والجسدي.

الخليج 365

الخليج 365

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام « نور ت »