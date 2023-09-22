خالد جلال ينعى الفنان الأردني خالد الطريفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

نعى المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، الفنان الأردني خالد الطريفي، الذي رحل عن عالمنا أمس الخميس، عن عمر يناهز 68 عاما .

وقال "جلال" إن الفنان خالد الطريفي، قدم حياة زاخرة بالعطاء الفني، وتدرب على منهاجه وأسلوبه المتميز أجيال عديدة على خشبة المسرح، بالإضافة إلى أعماله التلفزيونية والدراما الأردنيّة والعربيّة

وكُرم الفنان الأردني خالد الطريفي فى مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي بدورته 28 عام ٢٠٢١، كما كرمته وزارة الثقافة ونقابة الفنانين الأردنيين في الكثير من المناسبات والمهرجانات والمواسم المسرحية.

يشار إلى أن الفنان خالد الطريفي نال العديد من الجوائز منها: جائزة أفضل تقنية في مهرجان قرطاج المسرحي 1987، جائزة أفضل إخراج في مهرجان المسرح الأردني الأول 1991، جائزة أفضل إخراج وأفضل ممثل في مهرجان المسرح الأردني الثاني 1992.