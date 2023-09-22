شكرا لقرائتكم خبر عن دينا الشربيني تستقبل العزاء فى والدتها الليلة بعد صلاة المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستقبل الفنانة دينا الشربينى العزاء في والدتها التي رحلت عن عالمنا أول من أمس الأربعاء، اليوم الجمعة بعد صلاة المغرب من مسجد المشير طنطاوي، حسب ما أعلنت من خلال حسابها على "إنستجرام".

حيث نشرت قائلة: "سيقام عزاء امي حبيبتي السيدة/ ليلى السيد عبدالله التمامى الجمعة 22 من سبتمبر بعد صلاة المغرب بمسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس، نسالكم الدعاء".

وكانت دينا الشربيني كشفت عن رحيل والدتها من خلال حسابها على "إنستجرام"، وذلك بعد مرور 5 أشهر على رحيل والدها، حيث كتبت: "إنَّ لله وإنَّا إليهِ راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى والدتي/ ليلى السيد عبد الله، اللهم ارحم فقيدة قلبي وأنس وحشتها واجمعني بها في جنتك. اللهم ارحمها واغفر لها بقدر شوقي إليها، برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".

وشيعت جنازة والدة دينا الشربينى من مسجد المشير طنطاوي، ودفنت بمقابر الأسرة، وحرص عدد من الفنانين على الحضور لمواساة دينا منهم: أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد ممدوح، أشرف زكى، عمر السعيد، وريهام عبد الغفور، بجانب عدد كبير من الأسرة والأصدقاء، وظهرت دينا خلال العزاء في حالة من الانهيار.

ورحل والد دينا الشربينى عن عالمنا في شهر أبريل الماضى، وعرض لدينا الشربينى مؤخراً فيلم "تاج" الذى شاركت في بطولته إلى جانب تامر حسنى، عمرو عبد الجليل، ساندى، هالة فاخر، محمد أبو داود، اسراء أحمد، محمد الجوهرى، أحمد على، سمر متولى، احسان الترك وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف أحمد بدير وقصة وسيناريو وحوار تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.

وعرض لدينا الشربينى في موسم عيد الفطر الماضى فيلم "يوم 13" وشاركت في بطولته مع أحمد داود، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبد المغني، أروى جودة، نسرين أمين، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلاني، مجدي كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل، الفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله.