شكرا لقرائتكم خبر عن جوليان مور 62 عاما فى أحدث ظهور بعد ترشيحها لأوسكار أحسن ممثلة مساعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت جوليان وهي تسير في شوارع مدينة نيويورك بعدما تم الكشف مؤخراً عن اسمها كأحد المنافسين على جوائز أحسن ممثل مساعد بجوائز الأوسكار خلال الدورة المقبلة.

جوليان مور بدت فى قمة جمالها ولم تتأثر ملامحها بمرور السن إذ بدت في قمة شياكتها فى سن 62 عاما.



جوليان مور

وكانت أيقونة هوليود جوليان مور قد ظهرت فى وقت سابق مع زوجها بارت فرووندليش وابنتهما ليف في مدينة نيويورك، وخطفت الأنظار بسبب الشبه الكبير مع والدتها



جوليان مور

وذلك بعدما خطفت جوليان مور الأنظار بصورة كبيرة طوال الفترة الماضية بظهورها ضمن أهم الفعاليات السينمائية على مستوي العالم سواء بمهرجان فينسيا فى العام الماضى أو مهرجانات أخرى.