آخر صورة للفنان أشرف مصيلحي قبل وفاته.. ملامحه شاحبة جدًا وفقد نصف وزنه.. شاهد

كتب امير فتحي في الجمعة 22 سبتمبر 2023 04:58 صباحاً - كشفت مريم مصيلحي، ابنة الفنان الراحل أشرف مصيلحي، عن فيديو مجمع لها مع والدها يرصد لحظات جمعتها به في حياته قبل رحيله عن عالمنا.

آخر صورة لـ أشرف مصيلحي قبل وفاته

ونشرت “مريم”، الفيديو، عبر حسابها على “تيك توك“، وظهر فيه أشرف مصيلحي في صوره الأخيرة قبل وفاته.

وظهر”أشرف” في بعض الصور التي يحملها الفيديو، بملامح مختلفة استغربها رواد السوشيال ميديا، وكأنه صعب عليهم التعرف عليه.

وجاءت تعليقات الجمهور، كالتالي: “والله في أول صورتين معرفتهوش، الله يرحمه ويغفر له” ، “كان ممثل محترم جدا وكنت أتفرج عليه زمان بمسلسلات أثرت فيا ربي يرحمه” ، “ربنا يصبرك يا رب و يرحمه و يغفرله يا رب” ، “ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويصبر قلوبكم على فراقه”.

وتعد مريم مصيلحي هي أصغر أبناء أشرف مصيلحي، وشاركت في مسلسل “بلا دليل” عام 2019 من ﺗﺄﻟﻴﻒ إنجي علاء.

أبرز 10 معلومات عن الفنان أشرف مصيلحي:

-ولد أشرف مصيلحي عام 1974 بالقاهرة ويبلغ من العمر 49 عاما.

-متزوج من المخرجة منال الصيفي وحماته الفنانة زهرة العلا.

-دخل نجله يوسف أشرف مصيلحي مجال التمثيل مؤخرًا وكان أحد أبطال مسلسل مين قال إنتاج عام 2022.

-كانت حالته في أواخر أيامه بالمستشفى صعبة ولم يكن يأكل ولا يشرب.

-يعد مسلسل الطاووس عام 2021 هو آخر أعماله الفنية.

-بدأ أشرف مصيلحي حياته الفنية من خلال مشاركته بمشهد في فيلم الأبواب المغلقة عام 2000.

-كان له بصمة مميزة في عدد من أفلام بداية الألفينات مثل فيلم سيد العاطفي وخالتي فرنسا والرهينة.

-اشتهر بدور أحد المغتصبين الثلاثة في مسلسل قضية رأي عام إنتاج 2007.

-شارك الفنانة يسرا في أكثر من عمل درامي وهم بالشمع الأحمر وقضية رأي عام وفي إيد أمينة.

-اشتهر بأدوار الشر في بداياته حتى آخر عمل له حيث كان يجسد دور الزوج الشرير في مسلسل الطاووس.

مرض الفنان أشرف مصيلحي

وحول مرض الفنان أشرف مصيلحي.. عانى أشرف مصيلحي من مرض السرطان منذ 3 سنوات، وساءت حالته مؤخرًا بشكل كبير، ونقل على إثرها إلى العناية المركزة، وكان في آخر أيامه لا يستطيع الحركة والكلام ولا يتناول الطعام، حسبما كشفت زوجته المخرجة منال الصيفي.

وفاة أشرف مصيلحي

توفي أشرف مصيلحي بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر ناهز 49 عامًا، مما تسبب في مفاجأة وصدمة في الوسط الفني، وأثر في أسرته وجمهوره بشكل كبير.

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