لماذا رفضت ميرفت أمين تكريمها في مهرجان الجونة؟!.. يسرا تخرج عن صمتها وتكشف السبب

كتب امير فتحي في الجمعة 22 سبتمبر 2023 04:58 صباحاً - خلال لقائها في برنامج “عرب وود” المذاع على قناة “دبي”، كشفت الفنانة يسرا، عضو اللجنة الاستشارية العليا في “مهرجان الجونة السينمائي“، سبب رفض الفنانة ميرفت أمين تكريمها في الدورة السادسة من المهرجان.

يسرا: “الحزن” وراء رفض ميرفت أمين تكريمها بمهرجان الجونة

حيث قالت: “السيدة ميرفت أمين، تستحق التكريم بشكل غير عادي، أنا كلمتها وهي رفضت وقالتلي أنا مش قادرة أتكرم لأني فقدت كتير من أصحابي، وأنا مقدرة جداً إحساسها وعدم قبولها لهذا الأمر، ولكن كنت أتمنى تكريمها”.https://www.instagram.com/p/CxYeHThsfsL

وكان آخر ظهور للفنانة ميرفت أمين، أثناء تشييع جثمان عبد الله نجل الفنانَين حسن يوسف وشمس البارودي، في 31 تموز (يوليو) الماضي.

وكانت يسرا قد وجّهت رسالة إلى الإعلاميين والصحافيين الذين سيغطّون فعاليات “مهرجان الجونة” في دورته السادسة، والذي سيُقام في الفترة من 13 إلى 20 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وذلك خلال مؤتمر صحافي عُقد الاثنين الماضي للمهرجان.

وقالت: “دايماً لما بنروح افتتاح أي مهرجان بنمشي على الريد كاربت لكن عمرنا ما بنتفرج على فيلم في مهرجان، لأنه يا إما يبقى طويل أو غيرة فمبنشوفهوش، فالسنة دي هنعمل فيلم قصير لمخرج كبير اسمه عمرو سلامة، بقول للإعلام زي ما بتغطي الفساتين والريد كاربت ممكن نشوف الورش والفعاليات”.

كما تحدثت يسرا عن تكريم المخرج مروان حامد في هذا المهرجان فقالت: “تكريم مروان حامد لما قولنا هنكرمه محدش اختلف عليه، أنا بشوف إنه لو لشخص حاجة جيدة، مش عشرة أشخاص، وبشوف التكريم لعدد كبير ملهاش قيمة لكن ممكن يكون لشخص واحد عظيم”.

آخر أعمال ميرفت أمين

يُشار إلى أن ميرفت أمين شاركت في الموسم الرمضاني الماضي من خلال “مسلسل تغيير جو” مع منة شلبي، إياد نصار، شيرين وغيرهم نخبة من النجوم.

المسلسل من تأليف منى الشيمي ومن إخراج مريم أبو عوف ودارت أحداث العمل حول شخصية “شريفة” والتي تضطر للسفر إلي لبنان في زيارة سريعة لخالتها والتي جسدت شخصيتها ميرفت أمين ولكن بسبب تعرضها لحادث سرقة تضطر لتمديد فترة الزيارة.

مهرجان الجونة السينمائي

يذكر أن مهرجان الجونة السينمائي يفتتح دورته السادسة بفيلم “60 جنيه” للمخرج عمرو سلامة وهي المرة الأولى التي يعرض فيها مهرجان الجونة فيلم قصير كفيلم الافتتاح.

قالت الفنانة يسرا في كلمتها خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة السادسة لمهرجان الجونة السينمائي إن الفيلم القصير “60 جنيه” للمخرج عمرو سلامة سيكون فيلم حفل الافتتاح.

الفيلم مدته 18 دقيقة وتدور أحداثه حول شخصية “زياد” وهو مراهق موهوب يعيش في فقر مع والدته وشقيقه المعاق، ومن خلال أحلام اليقظة الموسيقية نكتشف سرا غامضا تتورط فيه العائلة ولكن الترابط العائلي يمنح زياد فرصة للبدء من جديد.

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