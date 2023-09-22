شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى وفاة الفنان يوسف عيد.. قدم أفلاما مع كبار النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الجمعة ذكرى وفاة واحدا من أشهر ممثلي الكوميديا في السينما المصرية، الذي على الرغم من قلة عدد المشاهد التي يقدمها في العمل ولكنه استطاع بخفة دمه أن يثبت وجوده، وتصبح مشاهده من العلامات البارزة في الأعمال التي يشارك بها، إنه الفنان الراحل يوسف عيد الذي رحل عن عالمنا يوم 22 سبتمبرعام 2014 إثر أزمة قلبية مفاجئة .

إفيهات كثيرة وأدوار عديدة تمكن يوسف عيد بأدائه البسيط أن يجذب الجمهور إليها، منها: "أضربك فين مفيش فى وشك مكان"، من فيلم "جعلتنى مجرماً"، و"زكريا الدرديرى مدرس رياضيات وفرنساوى لغاية ما يجيبوا مدرس فرنساوى" من فيلم "الناظر"، وغيرها، كما ظهر حبه للفن جاليا إذ لو يهتم بحجم الدور كما اهتم بكيفية تأثيره وكيف ينجذب الجمهور إليه، لذلك عشقه جمهور الفن وأحبوا ظهوره على الشاشة.



يوسف عيد

عمل يوسف عيد مع الكثير من نجوم الصف الأول بداية من فؤاد المهندس وفريد شوقى، وأحمد زكى وعادل إمام ومحمد صبحي وصلاح السعدني ومحمود عبد العزيز، وصولًا لجيل الشباب أحمد حلمي ومحمد هنيدي ومحمد سعد، وتامر حسني وكريم عبد العزيز، وكان التمثيل مصدر رزقه الوحيد، حتى رحل عن عالمنا فى 22 سبتمبر 2014 فى منزله عن عمر يناهز 66 إثر أزمة قلبية.