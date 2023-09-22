شكرا لقرائتكم فريدة بسام: نادين خان رسمت لي تفاصيل شخصيتي في "ليه لأ" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بالرغم من كونها ابنة الفنان المعروف بسام رجب، الذي قدم عددا من الأعمال البارزة في الدراما المصرية، منها مسلسل حديث الصباح والمساء، وهوانم جاردن سيتي، والدالي وغيرهم، ولكنه أكد أنه لم يتدخل في اختيارات وحياة ابنته فريدة، وهي التي تقرر بنفسها احتراف مجال التمثيل والفن أو لا، كما أنه لم يتدخل في ترشيحها للوقوف أمام نيللي كريم في مسلسل "ليه لأ"، بل إنه لم يخبر أحدا بأنها ابنته، وهو ما أكدته فريدة في لقائها مع "العربية.نت" بأنه تم اختيارها من خلال تجارب الأداء، وكانت في حالة توتر كبيرة عندما وقع الاختيار عليها لتقديم الشخصية التي تم الإشادة بها في ظهورها لأول مرة على الشاشة بعد فترة طويلة من العمل على مسرح الجامعة.

فريدة بسام رجب

*حدثينا كيف تمت مشاركتك في مسلسل "ليه لأ"؟

مادة اعلانية

شاركت في تجارب الأداء على الدور من خلال المسؤول عن الكاستيج مودي شاهين، حيث قام المخرج باختياري لتقديم دور ابنة نيللي كريم وشقيقة معتز هشام في المسلسل، وكنت في غاية السعادة، ولم أصدق نفسي لسعادتي بتقديم هذا الدور لأني شعرت بأن هذا العمل فرصة هامة لي.

والحقيقة لقد ساعدني في ذلك مشاركتي في العديد من التجارب التمثيلية من قبل منذ دراستي في الجامعة وحتى الآن، حيث أشارك بعروض مسرحية فيها.

*وكيف كانت تحضيراتك للشخصية؟

عندما قرأت السيناريو أدركت أن شخصيتي تناقش بشكل أساسي فكرة التفرقة في التعامل بين البنت والولد، فياسمين تعاني بسبب علاقة والدتها المقربة من شقيقها، وتربيتها له بطريقة مدللة على حسابها، بالإضافة إلى مشكلاتها العاطفية والجسدية المتعلقة بزيادة الوزن، لذلك قمت بالتحضير لها ومذاكرتها بشكل جيد، وذلك من خلال تحديد تفاصيل الشخصية وتحليلها مع المخرجة الأستاذة نادين خان، والتركيز في طريقة وكيفية تعاملها مع من حولها، والتعامل مع شخصيات من الواقع لها صفات مشتركة مع الشخصية التي أقدمها، البنت المستقلة التي تبحث عن مستقبلها.

فريدة بسام

*وكيف كان أول يوم تصوير؟

كان هناك شعور مختلط ما بين الرهبة والسعادة، ولكن كل من كان موجودا في موقع التصوير ساعدني وجعلني أشعر بالطمأنينة، والكل كان في غاية اللطف معي لدرجة أنني شعرت بأننا عائلة، وكان يوما ممتعا بالنسبة لي بالرغم من الرهبة التي تملكتني.

*وماذا عن باقي أيام التصوير كيف كانت الأمور؟

أعتقد أن الأمر كان سلسا فلم أكن أفكر من منطلق أن هناك مشهدًا صعبًا أو مشهدًا سهلًا، لأني أفكر في كل المشاهد على أنها مهمة وقيمة ووجودها مهم في مسار أحداث العمل، لذلك انشغلت بتقديمها بأحسن أداء كى يصدقها الجمهور ويقتنع بها.

*وهل شخصية ياسمين قريبة منك في الحقيقة؟

الشخصية مختلفة تمامًا عن شخصيتي لأنها شخص هادئ وأنا شخصية حماسية أكثر، وعلاقتي بأخواتي ليست كيامسين وياسين لأننا أكثر قربًا، ولكن المشترك بيننا هو الاعتماد على النفس، ففي المسلسل نرى أن ياسمين تعمل وتعتمد على نفسها طوال الوقت. وأعتقد أيضًا أن شخصية ياسمين مع أصدقائها وما تتلقاه من دعم هو عامل مشترك بينا، لأن هناك الكثير من الأوقات التي تجمعني بأصدقائي سواء المذاكرة سويًا والخروج والكثير من الأنشطة المشتركة بيننا. كما أننا ندعم بعضنا في كل ما نقوم به، ولكن سعيدة بتفاعل الجمهور مع الشخصية، فخورة بنجاح الشخصية والتعاطف معها.

ليه لأ

*وكيف وجدت العمل مع نيللي كريم؟

من أجمل الشخصيات التي يمكن التعرف عليها، فقد كانت رائعة ومُمتعة للغاية، والوقت الذي قضيناه معًا كان جميلًا للغاية، وقدمت لي عددًا من النصائح، ولكن أهمها أن أكون على طبيعتي ولا أتوتر، ولا أتأثر بأي شيء أو مؤثرات خارجية، وأركز فقط مع نفسي ومع دوري كي أقدمه في أحسن أداء وشكل.

*وكيف كان رد فعل والدك الفنان بسام رجب على مشاركتك في المسلسل؟

والدي يدعمني طوال الوقت في أي خطوة أقوم بها من أيام مشاركتي في أعمال تقدم على مسرح الجامعة، والحقيقة أنني في حيرة كيف عرف الناس أنني ابنة الفنان بسام رجب، فلم يكن أحد في موقع التصوير يعلم بالأمر منذ التحضيرات، فالجميع كان في حالة انشغال وتركيز في المطلوب منه من أجل العمل، ولم يكن هناك مناسبة لإعلان الأمر.

*وهل توقعت استقبال الجمهور لك؟

الصراحة لم أتوقع أنه سيكون لهذه الدرجة، أو أن الدور سينجح لهذه الدرجة، وفخورة جدًا بالدور خاصةً أن هناك عددا كبيرا من الأشخاص في المسلسل بذلوا مجهودًا كى يصل الدور للمشاهدين بصدق، والرسائل التي قرأتها والتعليقات مليئة بالحب، وممتنة جدًا للرسائل والتعليقات، وأشكر كل شخص أخذ من وقته لمشاهدة المسلسل وكتابة التعليقات عليه.