شكرا لقرائتكم خبر عن ملك قورة وأحمد جمال سعيد يشاركان فى حكاية "ما تيجى نشوف" مع هنا شيحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنانان ملك قورة وأحمد جمال سعيد في بطولة حكاية "ما تيجى نشوف" من مسلسل "55 مشكلة حب" تأليف عمرو محمود ياسين، وبطولة هنا شيحة وإخراج محمد الخبيرى، حيث يتواصل تصوير الحكاية المكونة من 10 حلقات والمقرر عرضها كثانى حكايات العمل بعد حكاية "ألفريدو" المقرر عرضها الأسبوع المقبل.

وأعلن صناع مسلسل "55 مشكلة حب" بدء عرض أول حكايات العمل والتي تحمل اسم "الفريدو" على قناة ON يوم الأحد الموافق 24 سبتمبر الجارى، حيث تواصل الشركة والقناة عمليات الدعاية بعد طرح البوسترات الرسمية والمنفردة إضافة إلى البرومو الرسمي والذى كشف عن الخطوط العريضة للحكاية.

مسلسل "55 مشكلة حب" مأخوذة عن كتاب 55 مشكلة حب، للدكتور مصطفى محمود ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإنتاج أحمد عبد العاطى برعاية المتحدة للخدمات الاعلامية، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين.

يذكر أن آخر أعمال ملك قورة فيلم "بعد الشر" مع على ربيع والذى تم عرضه في عيد الفطر الماضى، حيث شاركت كضيفة شرف في العمل كتبه أمين جمال ووليد أبو المجد وإخرجه أحمد عبد الوهاب وبطولة على ربيع، ميرنا نور الدين، أوس أوس، رنا رئيس، بيومى فؤاد، عمرو عبد الجليل، هالة فاخر وشيرين، وعدد آخر من الفنانين.