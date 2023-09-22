بالفيديو - حفل زفاف هيفا ماجيك يتصدر الترند وهكذا ظهرت بالفستان الأبيض

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت هيفا ماجيك قبل أيام على حسابها الخاص، انها دخلت القفص الذهبي، من دون أن تذكر هوية العريس، لكنها اكتفت بالكشف انها تزوجت على الطريقة الاسلامية الشرعية، رداً على كل منتقدي زواجها، مشيرة الى ان دينها هو الذي أعطاها الحق في التحول الى امرأة.



وبعد عقد القران، احتفلت هيفا بزواجها ضمن حفل الى جانب شاطئ البحر، ونشرت بعض المقتطفات، وظهرت بفستان الزفاف الابيض الطويل، مع طرحة طويلة وخضعت لجلسة تصوير.

ولم تكشف عن هوية العريس، بل اكتفت بنشر فيديو قصير ليده ممسكة بيدها.