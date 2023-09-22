بهذه الكلمات المؤثرة نعت نادين نسيب نجيم إحدى أكبر معجباتها

ميرنا وليد - بيروت - نشرت إحدى معجبات الممثلة نادين نسيب نجيم، صورة لصفحة فتاة تدعى فاطمة، ومن الواضح أنها من أكبر معجبات نادين، إذ إن صورة الحساب الأساسية هي صورة نادين، وأعلنت المعجبة أن صاحبة الصفحة قد فارقت الحياة، بسبب إعصار ليبيا، لترد عليها الممثلة: "حبيبتي فاطمة انا كتير كتير كتير زعلانة ما عم بقدر صدق انك تركتينا ….
الله يرحمك و تكون روحك بالسما ما كان في اطيب من قلبك واليوم انا خسرتك وخسرت محبتك الكبيرة وخسرت اخت … رح نشتقلك كتير كتير ورح نضوي شمعة لروحك الله يرحم كل الضحايا و يرحمك".
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