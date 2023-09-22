بحضور حسين فهمي والمخرج عمر عبد العزيز.. الاستعدادات النهائية لحفل مهرجان الغردقة لسينما الشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يقام مساء اليوم الخميس حفل افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب في دورته الأولى والتي تقام فعالياته في الفترة من 21- 27 سبتمبر الجاري بمدينة الغردقة.

وحرص على حضور فعاليات حفل الافتتاح نخبة من نجوم وصناع السينما المصرية على رأسهم الفنان الكبير حسين فهمي، والمخرج عمر عبد العزيز، الفنان أحمد وفيق، والمخرج محمد عبد العزيز، والمنتج جابي خوري، خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة، السيناريست زينب عزيز.

وتم استقبال هؤلاء النجوم بالورود فور وصولهم فندق الإقامة إلى جانب عدد منظمي المهرجان والذين حرصوا على التواجد واستقبالهم منهم السيناريست محمد الباسوسي، رئيس المهرجان، والكاتب الصحفي قدري الحجار، مدير المهرجان.

وأعلنت إدارة مهرجان الغردقة لسينما الشباب مؤخرًا عن تكريمها لعدد من أبرز نجوم السينما في مصر والعالم العربي منهم الفنان هاني سلامة، والفنانة السورية سلاف فواخرجي وذلك احتفاءً بتجاربهم الخاصة في السينما العربية والتي قدموا خلالها العديد من الأعمال الهامة على شاشة السينما.