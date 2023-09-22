شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى هشام سليم.. لماذا قال فى آخر حوار "بستغرب إن الناس بتتفاجأ من موهبتى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اليوم 22 من سبتمبر الذكرى الأولى لرحيل الفنان هشام سليم حيث شكل خبر رحيله صدمة كبيرة لمحبيه وعشاقه ممن تأثروا بأدواره منذ بدايته في إمبراطورية ميم وحتى دوره فى مسلسل هجمة مرتدة الذى لعب فيه شخصية رفعت المسيرى، وهو الدور الذى تطرق إلي كواليسه خلال آخر حوار له قمنا معه بجريدة الخليج 365 كاشفاً نقاط حوله، ومتطرقاً إلى أمور عديدة خاصة به.

هشام سليم وخلال الحوار تطرق في أولي إجاباته حول ردود الفعل الكبيرة على أدائه لدور رجل المخابرات الذى يدير العمليات بذكاء، ويتصدى لخطر كبير يهدد الدولة بداية من عام 2007 وحتى بعد 2011 بقليل، ليقول جملة مؤكداً فيها استغرابه الأمر كلما قدم دور في مسيرته.

ليقول هشام سليم : "والله انا بستغرب من هذا الأمر، وبحس إن كل دور الناس بتتفاجأ إنى بعرف أمثل، وزي ما بيسعدني إن الناس مبسوطة من أدائى للأدوار، ولكن بكون حاسس إن في حاجة غريبة، وإن الناس بتتفاجئ كل مرة أعمل فيها حاجة حلوة، كأنها أول مرة أعمل كده".

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