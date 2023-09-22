بعد عرضهما في السينما.. “ملك الحلبة” و”19 ب” حصرياً على “شاهد”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعرض منصة “شاهد” حصرياً الفيلمين العربيين القادمين من صالات السينما، “ملك الحلبة”، و”19 ب”.

“ملك الحلبة” من إخراج محمد سعيد حارب، وبطولة ياسين غزاوي، محمد لطفي، شادي الفونس، حكيم جمعة، سلمى أبو ضيف، مهيرة عبد العزيز، عزام النمري، فيصل كردي. كتابة ساره العليان وريتشارد كالازكا. وهو من إنتاج “استوديوهات MBC” و”إيمج نيشن أبوظبي” و”ڤوكس سينما”. تدور أحداث “ملك الحلبة” حول فكرة عدم الاستسلام والسعي لتحقيق الأحلام وتطوير الذات وتعلّم كيفية الخروج من المآزق، والتفوّق على الصعوبات الجسدية والمعنوية والنفسية.

أما فيلم “19 ب”، الحاصل على جائزة أفضل فيلم عربي في “مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ 44″، وكذلك جائزة “هنري بركات” لأفضل مشاركة فنية قيمة في المهرجان نفسه، فهو من بطولة: سيد رجب، أحمد خالد صالح، ناهد السباعي، فدوى عابد، مجدي عطوان، ماهر خميس. كتابة وإخراج أحمد عبد الله السيد. وهو من إنتاج “فيلم كلينيك” بالشراكة مع “شاهد”.

تدور أحداث “19 ب” حول حارس عقار يعيش حياته المنعزلة في فيلا قديمة بُنيت منذ ستينات القرن الماضي، لتصبح تلك الفيلا بمثابة عالمه الخاص. لاحقاً تبدأ عزلة ذلك الحارس بالتصدّع عندما يفاجأ بشاب يقرر الانتقال للعيش هناك.