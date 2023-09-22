ميرنا وليد - بيروت - اطلت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة على الجمهور بلوك مختلف، وبدت بجمالها المعتاد والملفت دائماً للأنظار.

وكشفت دانييلا رحمة عن تحضيرها لعمل فني جديد، من دون الكشف عن التفاصيل، وكتبت: "بعرف صرلي فترة غايبة بس عم صوّر مشروع كتير مميّز! كلني حماس لخبركن التفاصيل".

وكانت دانييلا رحمة قد شاركت في بطولة مسلسل "للموت"، إلى جانب الممثلين ماغي بو غصن، أحمد الزين، يامن الحجلي، ورد الخال، فايز قزق، محمد عقيل، كارول عبود، وسام صباغ، رندة كعدي وختام اللحام، كتابة ندين جابر، إخراج فيليب أسمر، إنتاج إيغل فيلمز.

كانت هذه تفاصيل خبر دانييلا رحمة تعلن عن عملها الجديد.. وهكذا أطلت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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