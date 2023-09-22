بالصور - إليكم خلفية هاتف كايلي جينر مع حبيبها تيموثي شالاميت

ميرنا وليد - بيروت - تترك نجمة مواقع التواصل الإجتماعي وسيدة الأعمال كايلي جينر حبيبها الممثل تيموثي شالاميت قريباً إليها، إذ كشفت نجمة الواقع البالغة من العمر 26 عامًا عن غير قصد أن خلفية هاتفها وهي صورة شخصية معه.



وفي الصورة، يمكن رؤية كايلي وهي ترتدي نظارتها الشمسية في مواجهة الكاميرا. تُظهر خلفيتها صورة لتيموثي وهو يمنحها قبلة على خدها وهما ينظران إلى الكاميرا.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قامت كايلي وتيموثي بتعبئة المساعد الشخصي الرقمي أثناء حضورهما نهائيات بطولة الولايات المتحدة المفتوحة لعام 2023 في مدينة نيويورك.