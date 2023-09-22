قبلة حميمة تجمع ستيفاني عطالله وزاف على أنغام "أول كلمة"

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للفنانة اللبنانية ستيفاني عطالله برفقة حبيبها الفنان اللبناني زاف، وقد جمعتهما قبلة حميمة خلال تواجدهما في أحد الأماكن العامة.
وظهر الفنانين في الفيديو على أنغام أغنية "أول كلمة"، التي أطلقها زاف مؤخراً وكما أطلق فيديو كليب برفقة ستيفاني.
وكانالفنان اللبناني زاف، قد فاجأ ستيفاني عطالله مباشرة على الهواء، خلال حلولها ضيفة على برنامج "كلام نواعم".
وأثناء حديثها عن علاقتها به وحبهما، رداً على سؤال مقدمة البرنامج، أطل زاف وراءها وهو يحمل باقة من الورود، وبدت عليها علامات الصدمة والسعادة واضحة للغاية.
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