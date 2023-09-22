كارمن لبس تنشر صورة من مسلسل كريستال وتشيد بجمال العمل

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة اللبنانية كارمن لبس صورة تجمع الممثلتين ستيفاني عطالله وباميلا الكيك اللتان تحققان نجاحاً كبيراً في مواجهتهما في مسلسل كريستال الذي يتصدر في الدول العربية بسبب التشويق الذي يسببه تصاعد المشاهد والاحداث. وعلقت لبس على الصورة كاتبة: "بمسلسل كريستال في كتير ممثلين عم يقدمو شغل حلو محمود نصر أنجو ريحان خالد شباط وغيرن) ، بس بدي أوقف عند ثنائية باميلا الكيك و ستيفاني عطالله يلي غير إني بحبن كتير، عم يلعبو شخصياتن بشكل كتير حلو، وبفتخر فين كممثلات لبنانيات مميزات، برافو، وأكيد يلي مزينتن الرائعة رولا حمادة".

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