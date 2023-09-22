شكرا لقرائتكم خبر عن هانى سلامة فى ندوة تكريمه بمهرجان الغردقة: محظوظ لبدايتى مع يوسف شاهين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم هاني سلامة إنه سعيد بالتكريم في مهرجان الغردقة لسينما الشباب، وإن التكريم أمر مهم للغاية للفنان، خصوصًا أن ذلك يأتى في الدورة الأولى للمهرجان، ومع وجود أسماء بارزة في مجال صناعة السينما.

وأضاف هاني سلامة خلال ندوة تكريمه بمهرجان الغردقة لسينما الشباب: من حسن حظي آني بدأت مع عملاق السينما والفن المصري والعربي والعالمي المخرج الراحل يوسف شاهين، وبدأت في مدرسة كبيرة ولم يكن بالنسبة لي مخرج فقط بل تعلمت على يديه مفردات الصناعة ولم ادرس السينما أو المسرح.

وتذكر أيام تصوير فيلم "المصير" كان كل شيء جديد بالنسبة له، وكان يذهب لحضور مشاهد لنجوم غيره من الفيلم ومنهم محمود حميدة ونور الشريف، وكنت منبهرًا للغاية بأجواء التصوير، وأراقب كل تفاصيل الصناعة، وبمثابة رحلة استكشافية لي.

وأضاف: عملت بعد ذلك مع مخرجين مختلفين، كل منهم له رؤيته، والعمل مع مخرجين متنوعين يكسبني ثراء في التجارب الفنية، لكني دائما آضع يوسف شاهين في مكانة خاصة.

وأشار هاني سلامة إلى أنه غاب عن السينما منذ سنوات لآسباب عدة، وتمني العودة لها.

وحضر الندوة العديد من النجوم منهم حسين فهمي، محمود حميدة، ومحمد الباسوسي رئيس المهرجان, خالد عبد الجليل مستشار وزارة الثقافة لشئون السينما، وقدري الحجار مدير المهرجان.