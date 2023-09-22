شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله وهند صبرى ومنة شلبى ونجوم الفن يحيون ذكرى هشام سليم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني على إحياء الذكرى الأولى لوفاة الفنان هشام سليم، الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 22 سبتمبر عام 2022، من خلال فيديو مؤثر يجمع عدد كبير منهم، والحديث خلاله عن ذكرياتهم معه، فضلا عن الدعاء له بالرحمة والمغفرة.

ونشرت الفنانة الكبيرة يسرا فيديو يجمع نجوم الفن وهم يحكون ذكرياتهم مع هشام سليم ويدعون له، منهم الفنان صلاح عبد الله، الذي قال: "المهلبية جمعتنا 1991، ومن وقتها بقينا صحاب وحبيتك أوي، اقسم بالله يا هشام انك كنت واحد من ألطف وانضف الناس اللي عرفتها في الحياة كلها".

وقال الفنان محمد جمعة: "كنت دايما لما أكلم حد عن هشام أقوله عاشرته يقولي لا أقوله يبقى متعرفوش، هشام كان من أنضف الناس وأجدع الناس وأطيبهم، وحشتني ومفتقدك جدا، انت في مكان أحسن، وربنا يرحمك ويلحقنا بيك على خير"، بينما عبرت يسرا عن افتقادها الشديد له من خلال كلمات مؤثرة، حيث ذكرت: "وحشني وقطعت بيا يا هيشو، أنا عارفة انك في مكان أحسن بس قطعت فينا، وحشتني وعايزه احضنك وابوسك واهزر معاك".

بينما أشارت الفنانة فيدرا في رسالتها له: "هشام سليم أكتر إنسان كان بيعرف ينكشني، وحشني جدا، الصاحب اللي تتمناه في حياتك وأجدع الناس"، أما منة شلبي قالت خلال الفيديو: "هيشو حبيب الملايين فتى أحلامي، وحشتني أوي، كل حاجة في الدنيا بتفكرنا بيك لذاذتك، حلاوتك شقاوتك صدقك صراحتك".

كما أعربت الفنانة هند صبري عن افتقادها الشديد له، قائلة: "يا أتش وحشتنا جدا جدا، انت سبت مكان فاضي، مافيش حد زيك ولا شهبك ولا هيجي في أخلاقك وروحك"، والموسيقار عمرو سليم قال: "هشام يا جميل وحشتني خالص بقالي مدة مشوفتكش، ربنا يرحمك".

أما الفنان طارق لطفي حرص على الدعاء له بالرحمة والمغفرة، قائلا: "وحشتني ضحكتك، ونبلك وشهامتك، وجدعنتك، ربنا يرحمكم برحمته وحشتني أوي"، والفنانة أنوشكا قالت: "هنفضل فاكرينك طول الوقت، الشهم الجدع، الصادق الحنون جدا البرنس"، بالإضافة إلى عدد من أصدقائه المقربين والعاملين معه.