برعاية وزارة الثقافة السعودية.. تعرف إلى النجوم المشاركين في مهرجان “لحن المملكة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الحساب الرسمي لـ “روتانا لايف” عبر “انستغرام”، عن قائمة النجوم الذين سوف يشاركون في إحياء حفلات مهرجان “لحن المملكة”، الذي يقام خلال الفترة من 28 إلى 30 سبتمبر الحالي تحت رعاية وزارة الثقافة.

ويحيي الأمسية الأولى من مهرجان “لحن المملكة” فنان العرب محمد عبده ، والتي سوف تكون من روائع الملحن عبد الرب إدريس، والملحن الراحل عمر كدرس.

على أن يقام الحفل يوم28 سبتمبر من الشهر الجاري في مركز “سوبر دوم” بـ جدة.

ويحيي الأمسية الثانية من مهرجان “لحن المملكة” الفنان عبد المجيد عبد الله الذي سوف يتغنى بأجمل ألحان الراحلين فوزي محسن، وصالح الشهري على أن يقام الحفل يوم 29 سبتمبر من الشهر الجاري في مركز “سوبر دوم” بـ جدة.

وعبّر الفنان عبد المجيد عبد الله عن سعادته، بالمشاركة في مهرجان “لحن المملكة”، لافتاً إلى أنه سوف يقدم 20 أغنية من ألحان الراحلين فوزي محسن وصالح الشهري.

وكتب عبد المجيد عبد الله، تغريدة عبر صفحته الرسمية على “تويتر”، قال فيها ” في ليلة لحن المملكة، سأغني من ألحان الراحلين فوزي محسون و صالح الشهري 20 أغنية. وهذه الألحان تعبر عن جمال الثقافة السعودية وتاريخها الموسيقي العريق، شكرًا لهؤلاء العباقرة على إرثهم الموسيقي العظيم”.

وكانت وزارة الثقافة أعلنت عن تنظيم مهرجانٍ بعنوان “لحن المملكة” في “سوبر دوم جدة” للمرة الأولى بالسعودية، بدعمٍ من برنامج “جودة الحياة”، أحد برامج “رؤية 2030”.

ويقام المهرجان خلال الفترة من 28 إلى 30 سبتمبر تحت رعاية وزارة الثقافة، ويأتي تكريماً للملحنين السعوديين، كما يسلط الضوء على تاريخ الألحان في البلاد وارتباطها الثقافي بالمجتمع المحلي.