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ميرنا وليد - بيروت - بعد خبر طلاق الفنان العالمي جو جوناس والممثلة البريطانية صوفي تيرنر، تم إلتقاط صور لجو مع إبنتيه في إحدى المطاعم، وشن محبي صوفي حرباً عليه مدعيين أنه هو من عين المصورين لتسريب الصور، فقد لتشويه سمعة صوفي تيرنر، وبعد أيام معدودة رفعت تيرنر دعوة ضده مدعية أنه خاطف إبنتيها، ليرد ممثل جو ويأكد أن الأولاد مع أمهما، وأنها رفعت هذه الدعوة بهدف منه أولادها من العودة إلى الولايات المتحدة.
وبعد يوم واحد من الدعوة إنتشرت صور للممثلة مع إبنتها ويلا البالغة 3 سنوات في المملكة المتحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر صور تثبت كذبة صوفي تيرنر وجو جوناس لم يخطف إبنتيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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