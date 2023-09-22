بالصورة- بفستان أسود شفاف .. رانيا يوسف تبرز أنوثتها بإطلالة رائعة

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة المصرية رانيا يوسف بأخر ظهور لها عبر حسابها الخاص، حيث ظهرت بجمالها وأناقتها المعتادين و سحرت الجمهور بفستان باللون الاأسود رائع شفاف متوسط الطول أوف شولدرز، وربطت شعرها على شكل ذيل الحصان، مع مكياج رائع أظهرت من خلاله جمال وجهها.



يذكر أن رانيا يوسف تشارك في مسلسل "قائمة الأماني"، ويتم التحضير للعمل حالياً، وتجسد فيه رانيا دور زوجة الممثل المصري شريف منير، وسيبدأ تصوير العمل خلال الأسابيع المقبلة.

المسلسل من تأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت.

من ناحية أخرى، تستعد رانيا يوسف لتصوير فيلم "فيتو"، ويضم العمل الممثلة إلهام شاهين، إخراج ياسر سامي، وهو التعاون الثاني بين رانيا يوسف وإلهام شاهين في السينما، بعد مشاركتهما معاً في فيلم "ريجاتا" عام 2015.