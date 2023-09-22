هاني سلامة في ندوة تكريمه بمهرجان الغردقة السينمائي: مدرسة يوسف شاهين حالة استثنائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نظمت إدارة مهرجان الغردقة لسينما الشباب برئاسة الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي، ندوة لتكريم الفنان هاني سلامة، ضمن فعاليات الدورة الأولى.

حضر الندوة عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم الفنان حسين فهمي والفنان محمود حميدة والمنتج جابي خوري والفنانة سلاف فواخرجي والفنانة إلهام شاهين والدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما.

في كلمته الافتتاحية، قال هاني سلامة إن التكريم مهم في حد ذاته، وإنه سعيد بالتكريم في أول دورة لمهرجان يحمل الصفة الشبابية، وسط نجوم وعمالقة وصناع السينما.

أضاف سلامة أن من حسن حظه أنه بدأ مع المخرج العالمي يوسف شاهين، مشيرا إلى أنه لمس هذا في التعامل وردود فعل الجمهور علي الأدوار التي قام بتمثيلها، مؤكدا أن الراحل صاحب مدرسة استثنائية، مضيفا "لم يكن يوسف شاهين مجرد مخرج فقط ولكنه مدرسة كاملة، تعلمت من خلالها مفردات الصناعة بشكل عام إذ لم يسبق لي دراسة السينما".

وتحدث هاني سلامة عن ذكريات المشاركة في فيلم المصير، والذي أتاح له فرصة العمل مع نجوم عمالقة أثروا في بدايته السينمائية، لافتا إلي قيامه بالاستئذان من شاهين بسبب شغفه للنظر في عدسة الكاميرا.

وأكد هاني سلامة أن تفاصيل صناعة السينما كانت مبهرة له في مدرسة يوسف شاهين كأنه في رحلة استكشافية، وأضاف: "كانت فرصة حقيقية أن أعمل في مدرسته في بداية حياتي المهنية، ثم توالت أعمالي مع مخرجين كبار في مدارس مختلفة".

أكد النجم الشاب أن كل مخرج يري الممثل بعين مختلفة، مشيرا إلى أن التنوع بين المخرجين فكرة جيدة تثري الفنان وتُظهر جوانب فنية مختلفة ولكنه يستثني دائما المخرج يوسف شاهين لأنه حالة استثنائية، ووصفه بالمدرسة المتكاملة الشاملة وليس من الإنصاف أن يوضع في مقارنة مع الآخرين.

جدير بالذكر أن الفنان هاني سلامة يغيب عن السينما منذ أخر أفلامه "واحد صحيح" والذي عُرض عام 2011، إخراج هادي الباجوري، بطولة بسمة، كندة علوش، ياسمين رئيس، رانيا يوسف، عمرو يوسف.