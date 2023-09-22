خالد يوسف وأشرف عبد الباقي بحفل زفاف ليلى عدنان طفلة "الكبير أوي" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرص المخرج خالد يوسف والفنان أشرف عبد الباقي، على حضور حفل زفاف الفنانة الشابة ليلى عدنان طفلة مسلسل "الكبير أوي".

ونشرت ليلى عدنان، صورا من حفل زفافها عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وظهر في صور الحفل المخرج خالد يوسف والفنان أشرف عبد الباقي.

واحتفلت ليلى عدنان التي ظهرت في مسلسل "الكبير أوي" وهي صغيرة بدور "سو" مع النجم أحمد مكي، بحفل زفافها بحضور عدد من الفنانين، وأهل العروسين والأصدقاء والأقارب.

ولفتت العروس الأنظار بدورها في مسلسل "الكبير أوي" أمام النجم أحمد مكي، وظهرت بدور الطفلة المتمردة المشاكسة.

وتعد ليلى عدنان، من مواليد 14 مارس 2000، وتبلغ من العمر 23 عاما، وشاركت في طفولتها بالتمثيل في مسلسل بيت العيلة عام 2009، ومسلسل شارع عبدالعزيز عام 2011، ومسلسل الكبير أوي ج2 في دور (سو).

وشاركت في 16 عملا فنيا، كان آخر تجربة فنية لها مسلسل"حي السيدة زينب" عام 2021.