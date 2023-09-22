إياد نصار يرزق بمولود جديد.. تعرف على اسمه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الفنان الأردني إياد نصار إنه رزق منذ شهرين بابنه الأصغر ليكون بذلك رابع أولاده، مشيرًا أنه اختار أن يطلق عليه اسم "إبراهيم".

من ناحية أخرى، يستعد إياد لخوض سباق رمضان 2024، ببطولة مسلسل "صلة رحم" وهو اسم مؤقت للعمل المكون من ١٥ حلقة من إخراج تامر نادي.

أضاف في مقابلته مع برنامج on set الذي يعرض على قناة "ON"، وتقدمه المذيعة إنجي يحيى، أنه يستعد لتقديم تجربة جديدة في فيلم كوميدي من إخراج مرقس عادل وجاري استكمال اختيار ابطال الفيلم وهو من نوعية الافلام اللايت كوميدي التي تعتمد على كوميديا الموقف ويقدم فيه الشخصية الوحيدة الجادة داخل الفيلم التي تنبع منها كل الأحداث.

أكد الفنان إياد نصار أن الشخصيات الجادة التي قدمها في أعماله ظلمت شخصيته الحقيقية التي لا تظهر أبدا على الشاشة ولكن يعرفها المقربون منه فقط وأولاده والتي يغلب عليها الجانب المرح فهو برج العقرب.

بالحديث عن شخصية الشهيد محمد مبروك التي قدمها في "الاختيار" قال "نصار" إنه على الرغم من أنه كان من المفترض ان يقدم بطولة في أحد الأعمال الأخرى إلا أنه وبعد قراءة الشخصية فضل الاعتذار عن العمل الآخر، والتركيز في شخصية الشهيد التي لم تتجاوز العشر حلقات إجلالًا وتقديرًا لهذا البطل ولأولاده، حتى لا يشتت الجمهور بين الشخصيتين، ولكن على الرغم من هذا إلا أن هذا أثر عليه فيما بعد تجاريًا إذ وجد كل الأعمال التي تعرض عليه تعتمد عليه كبطل ثالث وتطلب الأمر الكثير من العمل حتى يعود للصف الأول من جديد.

كما أوضح أنه عمل على تحسين لهجته المصرية من خلال الانخراط مع الجمهور في كل المواقف التي تجعله قادر على ترجمة كل الكلمات من لهجته الأردنية للمصرية حتى تمكن من إذابة الفرق بينهما ولم يعد أحد يشعر بأنه غير مصري.

برنامج on set من تقديم المذيعة إنجي يحيى ويعرض الخميس من كل أسبوع في تمام السابعة مساءً.