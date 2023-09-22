تقود "دراجة نارية".. أحدث ظهور لـ هدى الإتربي

محمد اسماعيل - القاهرة - شاركت الفنانة هدى الإتربي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها بصحبة "دراجة نارية".

ونشرت الإتربي، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت إعجاب متابعيها.

وظهرت "هدى" في الصور وهي تقود "دراجة نارية" مرتدية ملابس متناسقة مع الدراجة.

هدى الإتربي كشفت مؤخرا عن تعرضها لعملية نصب من قبل إحدى الشركات المختصة بنقل الأثاث وذلك عبر حسابها الرسمي على "انستجرام".

ونشرت "الإتربي" تحذير أوضحت خلاله تفاصيل الواقعة، قائلة: "مساء الخير يا جماعة دول نصبوا عليا أنا اتعاملت معاهم بياخدوا الفلوس والعفش على أساس انهم معرض والمفروض يسلمو الحاجة بقالهم أكتر من 4 شهور وكل مرة يديني معاد للتسليم ويقفل تليفونه".

واستكملت: "المكان بتاع المعرض اللي قال عليه طلع غلط ومش كاتب مكان للمعرض بتاعه على الصفحة اللي بيتعامل منها وكل الصور اللي عنده من صفحات تانية وانا هاخد إجراء قانوني معاه ياريت أي حد يخلي بالو ودي الارقام اللي بحاول اتواصل بيها واللي الصفحة بعتتهالي انو ده صاحب المكان كلهم مقفولين".

وأضافت: "واللي بيكلمني منها ويقول أنا المهندس صاحب المعرض ودي صفحته اللي عامل فيها شغل وبيدخل يتواصل بيها للناس وعامل أن محدش يعملوا منشن".

وأنهت حديثها، قائلة: "هو أصلا لاغي إن حد يعمله منشن واكتشفت لما جبت البطاقة بتاعته أن هو أصلا مش مهندس وكمان حاجات تانية هقولكم عليها بعدين وانا اتخذت ضده إجراء قانوني وبدأ يتفتح تحقيق في المحضر اللي أنا علمتهوله ولما المحامي بتاعي كلمه أنكر أصلا أنه خد مني فلوس رغم أن أنا أصلا معايا عقد".

يذكر أن، آخر أعمال هدى الاتربي مسلسل "ضرب نار" وعرض في موسم دراما رمضان 2023. https://www.instagram.com/p/Cxfo9uvs0Ly/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==