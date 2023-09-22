أحدث ظهور لـ أحمد مكي مع طائره.. والجمهور:"القلب الطيب" (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

شارك النجم أحمد مكي، جمهوره ومتابعيه عبر السوشيال ميديا، أحدث ظهور له بصحبة طائره.

ونشر مكي، صورته مع طائره، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "جمعة مباركة".

وانهالت تعليقات الجمهور عليه، وجاءت كالتالي: "العالمي" ، "علينا وعليك بي الخير يا ملك" ، "مكي القلوب" ، "أحلى مكي في العالم كله" ، "منور يا كبير" ، "اللي واحشنا جامد جدا" ، "مكي القلب الطيب" ، "الكبير أوي"، "أحمد مكي من ضمن أفضل الشخصيات في العالم المؤثرين".

وخاض أحمد مكي دراما رمضان الماضي 2023 ببطولة الجزء السابع من مسلسل "الكبير أوي".

مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة: أحمد مكي، بيومي فؤاد، محمد سلام، هشام إسماعيل، حاتم صلاح، رحمة أحمد فرج، مصطفى غريب، ومن إخراج أحمد الجندي. https://www.instagram.com/p/CxfpVyfNfk8/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==