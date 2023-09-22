شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد وفيق: يوسف شاهين مخرج واثق من نفسه وشديد البساطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر الممثل أحمد وفيق أنه دائمًا مهتم بالفن التشكيلي، وكان يحب أعمال يوسف شاهين، وأنه فوجئ به يشاهده على خشبة المسرح، أثناء تقديمه أحد العروض المسرحية ثم رشحه بعد ذلك للمشاركة في بطولة أفلامه.

وكشف أحمد وفيق خلال ندوة "نجوم يوسف شاهين" عن أنه كان مرشحًا للمشاركة في فيلم المصير لكن لم يشارك في الفيلم، ثم شارك في بطولة فيلم الاخر، وأنه أيضًا لم يقع في فخ تقليده، وأنه كان يناقشه كثيرًا في التفاصيل، وأن المخرج الراحل كان يثق في نفسه للغاية لذا كان يستمع إلى الآخرين.

وأشار وفيق إلى أنه كان سيشارك في فيلم سكوت هنصور بدور ليس البطولة، ثم قرر يوسف شاهين أن يتولى بطولة العمل، وأنه تميز بالبساطة الشديدة في التعامل.

تحدث في الندوة عدد من النجوم الذين علموا مع المخرج الراحل ومنهم هاني سلامة، وحسين فهمي، ومحمود حميدة وصفية العمري، وأحمد وفيق، والمنتج جابي خوري، وأدارها الناقد خالد محمود.

وحرص على حضور الندوة النجمة إلهام شاهين ومحمد الباسوسي رئيس المهرجان وخالد عبد الجليل مستشار وزارة الثقافة لشئون السينما وعدد من الفنانين والمهتمين بصناعة السينما.