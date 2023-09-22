ميرنا وليد - بيروت - يحقق الفنان اللبناني نادر الأتات نجاحاً كبير بأخر أعماله التي شارك فيها مع الفنان السوري إسماعيل تمر، وهي اغنية تحت إسم "سمعني أغاني"، حيث وصلت مشاهداتها على يوتيوب إلى 251 ألف مشاهدة.
الأغنية مصرية ايقاعية، يقدم فيها إسماعيل مقطع راب، وهي من كلمات عامر لوند، ألحان علي حسون، توزيع موسيقي عمر صباغ، وجرى تصوير الأغنية بتوقيع المخرج سعيد الماروق، الذي وضعها في قالب استعراضي عالمي، يجمع بين الابهار بالمؤثرات المرئية، والديكورات الضخمة التي تم بناؤها خصيصاً للعمل.
ونالت الأغنية فور صدورها، أصداء إيجابية وتفاعلاً كبيراً من محبي الأتات وتمر.
ويقول مطلعها :
"بس سمعني أغاني عيش بعالم تاني
طلعني من الجو أنسى همومي واحزاني
سمعني مزّيكا لو كانت أنتيكا
دوّرني بهاالكوكب كلو وانا قاعد مكاني
بس سمعني أغاني عيش بعالم تاني
طلعني من الجو أنسى همومي واحزاني
سمعني مزّيكا لو كانت أنتيكا
دوّرني بهاالكوكب كلو وانا قاعد مكاني ..".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد أقل من يوم واحد .. "سمعني أغاني" تحقق أرقام خيالية لـ نادر الأتات وإسماعيل تمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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