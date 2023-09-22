مصطفى قمر .. الصوت العذب الذي بدأ الغناء من خارج مدرجات الكلية واصبح فناناً لامعاً !

ميرنا وليد - بيروت - يصادف اليوم عيد ميلاد الفنان المصري مصطفى قمر ال 57 ، ولد مصطفى ونشأ في مدينة الأسكندرية، دخل إلى كلية التجارة، اختصاص إدارة أعمال، في تلك الايام بدأ الغناء خارج المدرجات في كلية التجارة في جامعة الأسكندرية وتعرف بالملحن الليبي المصري حميد الشاعري في حفل بالعجمي وسمعه فشجعه على الانتقال إلى القاهرة وكانت بداية مع أغنية ولا يا أبو خد جميل في ألبوم منوعات لقاء النجوم وقدما من بعده أعمال لاقت نجاحا ومع طارق مدكور ثم الفنان محمد مصطفى.

ومع ظهور برامج الموسيقى مثل البرو تولز وغيرها جذبته فكرة التوزيع الموسيقي وحاول أن يوزع أعماله بنفسه في البوم (هي).

عرفه الجمهور في أواخر التسعينات بصوته العذب، والجدير بالذكر أن مصطفى قمر لم يغني فقط، ولكن ايضا قام بالتلحين لنفسه ولبعض من فنانين جيله، ثم اتجه أيضاً إلى السينما والتليفزيون وقام بالتمثيل، وقدم افلام سينمائية ناجحة ومسلسل درامي واحد فقط ، واشتهر بأغانيه المميزة في افلامه، بالإضافة إلى كتابة موسيقاه الخاصة، قام بالتأليف لمطربين عرب آخرين، بما في ذلك إيهاب توفيق وعلي الحجار.

البوماته :

وصاف

لياليكي

سكة العاشقين

إفتكرني

لمن يهمه الأمر

طال اليل

نار الحب

عنيك وحشاني

عايشين

حياتي

منايا

بحبك وأنا كمان

أحلام

روحي فيك

إنسى

لسة حبايب

علي ياويكا

هي

مولاي سبحانك

أنا مطمن

ضحكت ليا

لمن يهمة الأمر

أفلامه : البطل (1998) الحب الأول (2000) أصحاب الأعمال (2001) إلب جاره (2002) بحبك أنا كنان (2003) نار الحبين (2004) حريم كريم (2005) عصبه الدكتور عمر (2007) مفيش فايدة (2008) قوة اللهبة (2012)