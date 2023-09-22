ضمن منتدى الإعلام العربي .. رودولف هلال يجتمع بماغي بو غصن وقصي خولي وياسمين صبري وجمال سنان

ميرنا وليد - بيروت - يجمع منتدى الإعلام العربي الإعلامي رودولف هلال بالممثلين ماغي بو غصن وقصي خولي وياسمين صبري والمنتج جمال سنان في دبي يوم الثلاثاء ٢٦ أيلول/سبتمبر المقبل، في جلسة مميزة بحضور نخبة من أهل الصحافة والإعلام من مختلف أنحاء الوطن العربي والجلسة ستكون بعنوان: "هل سيغير الذكاء الاصطناعي مجرى الدراما العربية؟"

المنتدى يطل بدورته الـ21 التي ستعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ومن المقرر أن تعقد جلسات المنتدى يومي 26 و27 من أيلول/سبتمبر الجاري.

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