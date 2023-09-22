ميرنا وليد - بيروت - تعيش العارضة والممثلة اللبنانية لاميتا فرنجية حياة البذخ والرفاهية والتي تبدو واضحة من خلال نشرها صوراً من يومياتها في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي. شابة تتعرض للإعتداء الجنسي خلال بث مباشر.. فيديو قاسٍ للغاية

وتحرص لاميتا على استعراض رشاقتها وتناسق قوامها ومحافظتها على شكلها وصحتها وكذلك ملابسها التي تختارها أنيقة ووتبرز أنوثتها كذلك في آن.

وكان آخر ظهور لـ لاميتا ارتدت فيه مايوه مؤلف من قطعتين أسود جاء من أعلى بثلاث سناسل لماعة كحمالات وكذلك كانت هي نفسها التفت حول خصرها في الجزء السفلي من ابيكيني الأسود الذي يعتبر أنيقاً وجريئاً في آن ولم تنس لاميتا وضع نظارات شميسية سوداء ورقت شعرها إلى الوراء فنالت إشادات واسعة من متابعيها.

أما إحدى الصور التي نشرتها فقد أثارت بها الجدل وذلك لأنها التقطتت صورة لسيكار كوبي كانت تدخنه الأمر الذي أثار الاستغراب كون الرجال عادة هم من يدخنونه.

كانت هذه تفاصيل خبر لاميتا فرنجية بوضعيات مختلفة بالبيكيني الأسود الجريء وتدخن السيكار-بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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