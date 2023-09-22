ميرنا وليد - بيروت - يقضي حالياً الفنان العراقي ستار سعد عطلة في إنكلترا للإستجمام بعيداً عن العمل.

وقد شارك ستار مع متابعيه عدداً من الصور مع متابعيه من زيارته للعاصمة البريطانية بدا فيها سعيداً ومنبهراً، كما وثق بعض المعالم الرئيسية في المدينة ومن أهمها تواجده على جسر لندن وساعة بيغ بن وغيرها، وأرفق ستار مقطع الفيديو بتعليق جاء فيه :"جداً مستمتع بزيارتي لمدينة الضباب لندن شنو الأماكن اللي تنصحوني أروح الها ؟"، أما في معرض تعليقه على الصور التي التقطت له فكتب :"ضائع في سحر لندن".

إشارة إلى أن آخر أعمال ستار سعد كانت أغنيته "أمشي كدا كدا" التي طرحها منذ شهرين على يوتيوب وهي من كلمات همام الماجد وألحان سجاد الكبي وتوزيع عصام حكمت.



كانت هذه تفاصيل خبر ستار سعد يستمتع بزيارته للندن ويوثق معالمها من ساعة بيغ بن وغيرها-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.