هاني عادل لـ"الخليج 365" عن أطفال الصين: كنت بالنسبالهم عملاق وكانوا بيتصوروا معايا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الفنان هاني عادل إن زيارته للصين أثناء تصوير مشاهده في الفيلم العالمي Hidden strike كانت الأولى له، لافتًا أنه تواجد في مدينة قريبة من الحدود ولم يذهب إلى العاصمة.

وتابع هاني في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "كانوا بيدوروا على مكان يكون صحراء ويشبه العراق، وأسسوا مدينة حلوة وكل شيء حتى يشعر المشاهد أنه في العراق".

وحكى هاني موقفا طريفا تعرض له بسبب أنه يمتلك قامة طويلة، موضحا "الأطفال كانوا يمشوا يشاوروا عليا لإني طويل جدا، بالنسبالهم عملاق، وبيتصوروا معايا".

وعن الدور الذي قدمه في الفيلم، قال إنه جسد شخصية رجل عربي بعيد تماما عن الصورة النمطية الخاصة بتقديم الممثل العربي لشخصية رجل إرهابي، مضيفا "الدور كله باللغة الإنجليزية، مفيش غير مرة قلت يالا، لكن اللهجة العراقية صعبة جدا أصعب من الإنجليزي".

فيلم Hidden Strike إخراج سكوت وو، بطولة جاكي شان، جون سينا، ويشارك فيه هاني عادل وليلى عز العرب، وتم طرحه في شهر يوليو الماضي.